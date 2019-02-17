رياضة | بيرباتوف يكشف سبب خسارة اليونايتد أمام باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرباتوف يكشف سبب خسارة اليونايتد أمام باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف ديميتار بيرباتوڤ، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن السبب الحقيقي وراء خارة المانيو بهدفين نظيفين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بدوري أبطال أوروبا.
وقال بيرباتوف في تصريحات صحفية: "لقد أوصلهم سولشاير إلى المراكز الاربع الأولى وهذا شيء لم يكن أحد يتوقع احتمالية حدوثه ، لكنهم خسرو مباراة واحدة أمام فريق مليء بالنجوم والبعض عادوا للتكلم بهذا الهراء".
وأضاف قائلاً: "هذا حال كرة القدم هذه الأيام، لكن من يفهم كرة القدم سيُقر أن (أولي) يقوم بعمل رائع".
وواصل: "الفارق فيما حدث الثلاثاء كان الهدف الأول، حتى أفضل وأكثر الفرق تنظيماً من الممكن تفكيكها وهذا ما أعطى باريس الأريحيه للعب وجعلهم يتحكمون بمجرى المباراة".
وتابع: "إصابة لينقارد وأنتونيو مارسيال كانت العامل الأكبر لخسارة يونايتد في المباراة".
واختتم: "من الصعب للاعبين الدكه بالتكيّف على مثل هذه المباريات بشكل سريع، وباريس جعلوها أصعب لخوان ماتا وأليكسيس سانشيز".