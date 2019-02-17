رياضة | ختام الدور الثالث من بطولة الجمهورية للتنس الارضي للإعاقات الذهنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام الدور الثالث من بطولة الجمهورية للتنس الارضي للإعاقات الذهنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم، منافسات الدور الثالث من بطولة الجمهورية للتنس الأرضي للإعاقات الذهنية موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩، في مركز شباب حلوان الجديدة.

وفاز بالمركز الأول في منافسات الإعاقة الفكرية بنين اللاعب أحمد تامر جويلي من نادي الصيد، وجاء في المركز الثاني اللاعب سيد حمدي سيد من مركز شباب حلوان الجديدة، واحتل اللاعب مصطفى محمود علي من مركز شباب حلوان الجديدة.

وفي منافسات الداون سيندروم فاز بالمركز الأول اللاعب إبراهيم أشرف الخولي من نادي المعادي، وبالمركز الثاني اللاعب محمود عادل محمد عبدالحافظ من نادي اتحاد الشرطة، وعمر علاء محمد من نادي المعادي بالمركز الثالث.

وفي منافسات الإعاقة الفكرية بنات، سيطر مركز شباب حلوان علي المراكز الأولي، حيث فازت اللاعبة مريم إبراهيم رفاعي بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني ماري مجدي عزيز، وياسمين محمد حسين بالمركز الثالث.

وتقام بطولة الجمهورية للتنس الأرضي، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري برئاسة المهندسة أمل مبدي، للاعبين واللاعبات، تحت ١٦ وتحت ٢٠ وفوق ٢٠ سنة، في الإعاقة الفكرية والداون سيندروم والتوحد،

بنظام الذهاب والإياب، علي ٤ أدوار، والمباراة من مجموعة واحدة من ٦ اشواط، وفي حال التعادل يتم لعب شوط إضافي لحسم النتيجة.