رياضة | أهداف مباراة - الزمالك 2 × 1 إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الزمالك 2 × 1 إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
18:00
1
إنبي
1
x
13:00
2
جيرونا
فالنسيا
0
x
17:15
0
إسبانيول
فياريال
1
x
19:30
0
إشبيلية
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
ديبورتيفو ألافيس
جنوى
2
x
16:00
1
لاتسيو
انتر ميلان
2
x
19:00
1
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
1
x
16:30
1
بوروسيا مونشنغلادباخ
باير ليفركوزن
1
x
19:00
0
فورتونا دوسلدورف
كأس الإتحاد الإنجليزي
دونكاستر روفرز
0
x
18:00
2
كريستال بالاس