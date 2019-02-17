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رياضة | أهداف مباراة - الزمالك 2 × 1 إنبي

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الممتاز

الزمالك

2

x
18:00

1

إنبي

1

x
13:00

2

جيرونا

فالنسيا

0

x
17:15

0

إسبانيول

فياريال

1

x
19:30

0

إشبيلية

ريال بيتيس

-

x
21:45

-

ديبورتيفو ألافيس

جنوى

2

x
16:00

1

لاتسيو

انتر ميلان

2

x
19:00

1

سامبدوريا

نابولي

-

x
21:30

-

تورينو

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت

1

x
16:30

1

بوروسيا مونشنغلادباخ

باير ليفركوزن

1

x
19:00

0

فورتونا دوسلدورف

كأس الإتحاد الإنجليزي

دونكاستر روفرز

0

x
18:00

2

كريستال بالاس

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