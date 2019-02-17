رياضة | ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الزمالك على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك، خالد بوطيب في الدقيقة 14 من خطأ فادح لحارس مرمي إنبي، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، بينما سجل محمد بسيوني هدف الفريق البترولي في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

بهذا الفوز يرفع الزمالك رصيده إلي 51 نقطة ويعزز صدارته لترتيب الدوري المصري.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-

1- الزمالك 51 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.