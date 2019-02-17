رياضة | مدرب جيرونا يكشف سر الفوز على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جيرونا يكشف سر الفوز على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أوزيبيو ساكريستان، مدرب فريق جيرونا عن سعادته البالغة لفوز فريقه بنتيجة (2-1)، على مضيفه ريال مدريد، اليوم الأحد، بالجولة الـ24 لبطولة الدوري الإسباني.

وحقق الفريق الكتالوني انتصاره الأول في المسابقة منذ ما يقرب من 3 أشهر، على العملاق المدريدي بين أنصاره في "سنتياجو برنابيو".

وقال ساكريستان عقب اللقاء: "نشعر بالسعادة والرضا التام. إنها مكافأة عن العمل الذي قمنا به على مدار الأسابيع القليلة الماضية. استحق اللاعبون يوما عظيمًا مثل هذا".

وتحدث ساكريستان عن نجاح فريقه في استغلال المساحات الخالية التي تركها البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر الريال، الذي منح الحرية لبورتوجيس ليحرز الهدف الثاني للضيوف.

وقال مدرب جيرونا: "مارسيلو أحد أساطير كرة القدم. دائما ما يقوم ظهيرا الجنب في الريال بالمؤازرة الهجومية، لذلك كنا نحاول دائمًا استغلال المساحات الخالية خلفهم وهو ما تحقق اليوم بالفعل".

وارتفع رصيد جيرونا إلى 27 نقطة، ليرتقي إلى المركز الـ15 في ترتيب البطولة، وينعش آماله في البقاء بالمسابقة، حيث يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق 4نقاط حاليا.

ويرجع أخر انتصار لجيرونا إلى 25 تشرين ثان / نوفمبر الماضي، حينما تغلب بنتيجة (3-1)، على مضيفه إسبانيول.