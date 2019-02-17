رياضة | مان يونايتد يطيح بـ "لوكاكو" من أجل التعاقد مع هذين النجمين

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لتدعيم خط الهجوم الصريح، ولكن بالتخلص من أحد اللاعبين الحاليين لإفساح المجال لمهاجم آخر.