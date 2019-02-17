شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..انضمام لاعب الاتحاد لصفوف نادي سيارا البرازيلي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أصدر نادي سيارا البرازيلي، اليوم الأحد، بيانا رسميا يفيد تعاقده مع ظهير نادي الاتحاد السابق، وذلك قبل غلق باب الميركاتو الشتوي في بلاد السامبا.

وقال سيارا في البيان إن البرازيلي تياجو كارليتو، لاعب نادي الاتحاد السابق، وقع رسميًا على عقود انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي الاتحاد قد غير 5 لاعبين محترفين في صفوف الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في محاولة للخروج من أزمة النتائج التي يعاني منها، في الموسم الرياضي الحالي، والتي جعلته يقبع في المركز قبل الأخير، قبل 10 جولات من نهاية المسابقة.

وضم نادي الاتحاد اللاعب كارليتو صاحب ال29 عاما إلى صفوفه في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، قبل أن يقرر الاستغناء عنه في يناير الماضي، لضعف مستواه.