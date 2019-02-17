شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..انضمام لاعب الاتحاد لصفوف نادي سيارا البرازيلي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - أصدر نادي سيارا البرازيلي، اليوم الأحد، بيانا رسميا يفيد تعاقده مع ظهير نادي الاتحاد السابق، وذلك قبل غلق باب الميركاتو الشتوي في بلاد السامبا.
وقال سيارا في البيان إن البرازيلي تياجو كارليتو، لاعب نادي الاتحاد السابق، وقع رسميًا على عقود انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم.
وكان نادي الاتحاد قد غير 5 لاعبين محترفين في صفوف الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في محاولة للخروج من أزمة النتائج التي يعاني منها، في الموسم الرياضي الحالي، والتي جعلته يقبع في المركز قبل الأخير، قبل 10 جولات من نهاية المسابقة.
وضم نادي الاتحاد اللاعب كارليتو صاحب ال29 عاما إلى صفوفه في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، قبل أن يقرر الاستغناء عنه في يناير الماضي، لضعف مستواه.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا..انضمام لاعب الاتحاد لصفوف نادي سيارا البرازيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.