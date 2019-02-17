شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري يرفع راية التحدي بعد الهزيمة من جيرونا ويؤكد سنفوز بالثلاثية والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_رفض الأرجنتيني "سانتياجو سولاري"، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تقبل حقيقة ابعتاد الملكي عن الصراع علي الليجا بعد الهزيمة أمام جيرونا.

وتراجع ريال مدريد بعد هزيمة اليوم إلى المركز الثالث، تاركا الوصافة لجاره أتليتكو مدريد، وبقارف 9 نقاط عن برشلونة متصدر جدول الترتيب.

وخسر ريال مدريد مباراة اليوم أمام الفريق الكتالوني "جيرونا" بسبب رعونة لاعيبه، خاصة أنه أنهي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف.

وقال "سولاري" في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :"خسارة مؤسفة بسبب اتساع النتقاط مع منافسنا، لكننا سنواصل القتال علي تحقيق اللقب".

وأضاف " لا أعتقد أننا خسرنا الليجا، لا زال بوسعنا تحقيق الثلاثية".

ورفض سولاري التبرء من الهزيمة بحجة غياب "لوكا مودرتش" حيث قال " الحديث عن غياب لاعب هو حديث مبتذل، فريق كبير يمتلك لاعيبين كبار لكنه خسر، هذا هو الأمر".