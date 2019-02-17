شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لفالفيردي بسبب مدافعه قبل لقاء ليون والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_أصبح الدولي الفرنسي "صامويل أومتيتي"، جاهزا رسميا للمشاركة في المباريات من جديد بعد حصوله علي التصريح من الجهاز الطبي.

ودخل "أومتيتي" قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ليون الفرنسي، في ذهاب دور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال "صامويل" عن لقاء ليون :" سعيد جدا للعودة مرة أخري، وسعيد أيضا لمواجهة فريقي السابق الذي أعطاني الفرصة للظهور، سأظل دائما ممتنا للفريق الذي سمح لي بالتطور". وأضاف " عندما أقيمت القرعة كنت في "الدوحة"، لكن لا استطيع وصف الفرحة التي غمرتني عندما أوقعتنا القرعة مع "ليون".

وغاب "أومتيتي" عن الفريق بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة غريمه "أتليتكو مدريد" الإسباني، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والتي اقيمت في نوفمبر الماضي.

وتعد هذه هي أول مباراة "لصامويل أومتيتي" أمام فريقه السابق "ليون".

وقد انضم "أومتيتي" للفريق الكتالوني عام 2016 قادما من فريق ليون الفرنسي، بعد ما لفت الأنظار بشدة في "اليورو" التي اقيمت علي الأراضي الفرنسية.