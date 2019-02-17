شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تكشف حقيقة انتقال جوميز لنادي الزمالك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أوضحت تقارير صحفية مصرية، حقيقة ما يتم تداله عن انتقال اللاعب بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

وقالت التقارير، إن انتقال جوميز إلى الزمالك، مجرد شائعات، لعدم مقدرة استطاعة الزمالك دفع الراتب السنوي الذي يتقضاه اللاعب الفرنسي، مع نادي الهلال، والبالغ 11 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة لتترفيه بالمملكة، ومالك نادي بيراميدز، وعد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بصفقتين من العيار الثقيل، ترددت أنباء عن أنهما الفرنسي بافتيمبي جوميز، والمغربي أشرف بن شرقي، جناح الهلال، المعار إلى لانس الفرنسي.

ويتصدر جوميز لاعب الهلال، قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 16 هدفًا، بعد مرور 20 جولة حتى الآن.