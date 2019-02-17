موهبة بولندية تسطع في سماء الكرة الإيطالية

الخليج 365 - لفت البولندي كريستوف بياتيك مهاجم ميلان الإيطالي أنظار عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، بالشراسة الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها نجم الروسونيري.





وانتقل بياتيك لصفوف ميلان قادماً من جنوى، في فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك بعد تألق البولندي في الدور الأول للدوري الإيطالي"الكالتشيو" بإحرازه 13 هدفاً، وجاء تعاقد الروسونيري مع بياتيك لتعويض غياب المهاجم الأرجنتيني جونزالوا هيجواين، بعد إنتقال الأخير إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونجح بياتيك في تحطيم الرقم القياسي لأسرع لاعب يحرز أهداف في عدد قليل من الدقائق، بعدما سجل هدفين أمام أتالانتا، حيث نجح الميلان في قلب تأخره بهدفين لفوز بثلاثة كما تمكن البولندي من الوصول إلى هدفه السادس مع ميلان في خلال 5 ساعات و10 دقائق فقط، متخطياً الرقم القياسي المسجل باسم جونار نوردال، الذي وصل لهذا الرقم في 6 ساعات و59 دقيقة، ويأتي في المركز الثالث الإيطالي ماريو بالوتيلي بواقع 7 ساعات و13 دقيقة.

وقدم بياتيك مستويات مبهرة مع ميلان منذ إنضمامه، حيث شارك في 5 مباريات، تمكن خلالها من إحراز 4 أهداف بالكالتشيو، وهدفين في الكأس أمام نابولي، ليقود فريقه للمربع الذهبي بكأس إيطاليا ، ويبدو أن ماكينة الأهداف البولندية تتطلع للمزيد من الأهداف في المواجهات القادمة، أبرزها مواصلة صراع صدارة هدافين الكاتشيو مع البرتغالي كرستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفاً

ويحتاج اللاعب ل3 أهداف من أجل تخطي الدون و5 أهداف ليدخل في صراع المنافسة على الحذاء الذهبي، الذي يتصدره الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 22 هدفاً ، ووجد الميلان ضالته بعد جلب مهاجم بقيمة بياتيك، حيث فشل الروسونيري في التعاقد مع مهاجم يمتلك الشراسة الهجومية منذ رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عام 2012 لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتمكن إبراهيموفيتش من إحراز 21 هدفاً في موسمه الأول مع الروسونيري.