انت الان تتابع هل من حق رئيس الزمالك الاستئناف على العقوبة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

كشف المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم باتحاد الكرة أن العقوبات التي أصدرتها اللجنة بناءً على الشكوى التي تقدم بها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك، والتي جاءت على النحو التالي: تغريم رئيس الزمالك 100 ألف جنيه ومنعه من حضور المباريات في كل المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 3 شهور. وشدد المستشار محمد عبده صالح، في تصريحات صحفية، على أنه تمت دعوة رئيس نادي الزمالك لحضور جلسة الاستماع لكنه لم يحضر، ولم يقدم ما يثبت صحة التصريحات التي أطلقها ضد رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته.

وتابع قائلاً: "تم دراسة الشكوى مع التأكيد على أن الأمر ليس له علاقة بالحصانة البرلمانية لرئيس الزمالك، والتي لا تمنع التحقيق في الشكوى المدنية بشكل طبيعي واتخاذ قرار فيها". وأوضح رئيس لجنة القيم أن رئيس الزمالك من حقه الاستئناف على العقوبات التي تم توقيعها ضده خلال الفترة المقبلة، إذا كان يرغب