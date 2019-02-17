شكرا لقرائتكم خبر عن الغدير يعتذر عن الاستمرار بتدريب الباطن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) @almateb1
قدم مدرب الفريق الأول بنادي الباطن الوطني يوسف الغدير اعتذاره عن الاستمرار بتدريب الفريق الأول وقد تم فك الارتباط بالتراضي بين الطرفين.
وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للكابتن يوسف الغدير على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له دوام التوفيق، كما قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لمساعده الكابتن صالح اليامي متمنين له التوفيق، ومن المتوقع ن تنهي إدارة النادي التوقيع مع جهاز فني روماني غداً (الاثنين).
من جهة أخرى أجرى الفريق الأول بنادي الباطن تدريباته اليوم (الأحد) على ملعبه وذلك استعداداً للقاء التعاون يوم الجمعة القادم في بريدة ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بدأت التدريبات بالجري حول الملعب تلا ذلك تمارين لياقية عبر عدة محطات متنوعة، واشتملت التدريبات على العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة.
واختتمت التدريبات بمناورة على منتصف الملعب تم خلالها تطبيق العديد من الجمل الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الغدير يعتذر عن الاستمرار بتدريب الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.