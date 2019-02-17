شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الخويلدية والأنصار للدوري الممتاز للناشئين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تأهل فريقا الخويلدية والأنصار للدوري الممتاز للناشئين لكرة السلة بعد انتهاء دورة الصعود التي استضافها نادي النصر.

ورافق فريق الأنصار نظيره الخويلدية الذي ضمن صعوده للدوري الممتاز للناشئين لكرة السلة في الجولة قبل الأخيرة.

وحسم فريق الأنصار صعوده للدوري الممتاز للناشئين لكرة السلة بعد فوزه على النصر 65-62 في الجولة الأخيرة من دورة الصعود، ليرفع رصيده للنقطة التاسعة بفارق نقطة عن النصر صاحب الترتيب الثالث.

واختتم الخويلدية دورة الصعود بفوز على العمران بنتيجة 29-40 ليرفع رصيده للنقطة 10 محققا المركز الأول.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد ومجلس الادارة التهنئة لإدارتي الخويلدية والأنصار بمناسبة الصعود للدوري الممتاز للناشئين، متمنيا لهم التوفيق في تقديم مستويات متميزة في الموسم القادم.