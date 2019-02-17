شكرا لقرائتكم إصابة كومان تقلق بايرن ميونيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 21:55

تعرض جناح بايرن ميونيخ الفرنسي كينغسلي كومان لإصابة مقلقة في كاحله خلال مباراة فريقه ضد أوغسبورغ في الدوري الألماني قد تبعده على الأرجح عن المواجهة المرتقبة ضد ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.



وكان كومان عاد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من إصابة مماثلة في أربطة الكاحل بعد غياب طويل عن الملاعب، وأعرب مدرب الفريق البافاري الكرواتي نيكو كوفاتش عن تشاؤمه في ما يتعلق بالإصابة الجديدة بقوله: «إنه يعاني، إنها الأربطة مجددا. يتعين علينا انتظار نتائج الفحوصات، بحسب الأطباء لا يبدو الأمر جيدا».

وستكون ضربة قوية لبايرن ميونيخ في حال تأكد غياب كومان عن موقعة ملعب أنفيلد في الشمال الإنكليزي لأن مدربه يعول عليه كثيرا وقال في هذا الصدد: «عندما يلعب نملك ديناميكية مختلفة. افتقدناه كثيرا عندما كان مصابا ولذا آمل في ان يتمكن من اللعب (ضد ليفربول)».

وسجل كومان هدفين في مرمى أوغسبورغ وكان صاحب تمريرة هدف الفوز الذي سجله زميله النمسوي دافيد ألابا في المباراة التي فاز بها فريقه بصعوبة 3-2 قبل أن يتعرض للإصابة في أواخرها.

وتعرض الجناح الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما لإصابتين متتاليتين في أربطة الكاحل، إحداهما في شباط (فبراير) الماضي حرمته فرصة المشاركة مع منتخب بلاده المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018، والثانية في آب/أغسطس الماضي في المباراة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم، غاب بسببها حتى مطلع ديسمبر الماضي.