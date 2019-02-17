مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن السويسري «كريستيان جروس»، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لخوض مباراة إنبي ، بالجولة الـ22 لمسابقة الدورى العام ، والتي سوف تنطلق في تمام السادسة مساءا، على ملعب بتروسبورت . وضم تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انبي : في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى. في خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز. في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما – أحمد مصطفي زيزو في خط الهجوم: خالد بو طيب. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: «عماد السيد حارس مرمى – محمد حسن – محمود حمدي الونش – أحمد مدبولي – أيمن حفني – عمر السعيد – حميد أحداد».

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