بسبب شكوى الأهلي.. تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه ومنعه من حضور مباريات الزمالك 3 شهور

أكد المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لستديو 93.7 أن قرار اللجنة في شكوى النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك، بتغريمه 100 ألف جنيه ومنعه من حضور المباريات في كافة المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 3 شهور.

وشدد المستشار محمد عبده صالح، على أنه تمت دعوة رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور لحضور جلسة استماع لكنه لم يحضر ولم يقدم ما يثبت صحة التصريحات التي أطلقها ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته، لذا تم دراسة الشكوى مع التأكيد على أن الأمر ليس له علاقة بالحصانة البرلمانية لرئيس الزمالك، والتي لا تمنع التحقيق في الشكوى المدنية بشكل طبيعي واتخاذ قرار فيها.

وأضاف رئيس لجنة لجنة القيم أن لرئيس الزمالك حق الاستئناف على القرار، خلال الفترة المقبلة.