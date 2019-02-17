كيكي وإيجالو…هل يُكملا قصة واتفورد الجميلة في الصين؟

كم كان واتفورد مُخيفًا بالنسبة لكبار البريميرليج في فترة وجود الثلاثي “إيجالو ودييني وبهرامي”. كم حقق من نتائج مميزة وصال وجال، وكان مرشحًا دائمًا للتواجد ضمن الـ 7 الأوائل.

لكن القصة الجميلة للفريق الأصفر لم تكتمل بتفكك المنظومة مع خروج المدرب الإسباني كيكي فلوريس سانشيز ومن ثم هداف الفريق الأول “إيجالو”، والمايسترو السويسري بهرامي.

وفي النصف الآخر من العالم، حيث تلعب أندية الصين بالأموال، وتتعاقد مع كل ما لذ وطاب من أميز اللاعبين، ساهم الميركاتو الصيني في تفكك واتفورد حين قام نجمه إيجالو بالانضمام لأحد أندية عملاق الميركاتو في آسيا.

ومؤخرًا خطط نادي شنجهاي لجمع المدرب كيكي فلوريس بإيجالو من جديد، ونجح في ذلك بضم الثنائي مطلع العام الجاري، وقبل غلق الميركاتو الصيني هذا الشهر.

المهاجم الدولي النيجيري وهداف نادي واتفورد السابق “أوديون إيجالو” وافق هذا الأسبوع على الانتقال إلى نادي شنجهاي شينهوا، وتم تقديمه لوسائل الإعلام المحلية أول أمس الجمعة.

الاستمرار في الدوري الصيني للعام الثالث على التوالي، وتجاهل العروض الجادة التي تلقاها للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قرار اتخذه إيجالو في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي (الديدلاين) نهاية شهر يناير، رغم عدم وضوح مستقبله بعد هبوط ناديه (تشانغتشون ياتاي) إلى دوري الدرجة الثانية.

ويُصنف أوديون إيجالو ضمن أفضل 5 مهاجمين أفارقة منذ عام 2014 حتى الآن، جنبًا إلى جنب النجم المصري محمد صلاح والهداف الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والجزائري إسلام سليماني بالإضافة للسنغالي ساديو ماني.

صاحب الـ 29 عامًا لا يكف عن تسجيل الأهداف بغزارة، لكنه اختار ألا يواصل في أوروبا بعد قضائه لموسمين في القمة رفقة نادي واتفورد الإنجليزي، من بينهم موسم 2016/2015 تحت قيادة المدرب “كيكي فلوريس سانشيز” الذي اتبع نفس نهج إيجالو، حين وافق على ترك إسبانيول لتدريب شنجهاي شينهوا.

ماكينة أهداف

سجل إيجالو 20 هدفًا في 35 مباراة خلال أول مواسمه مع الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة واتفورد، ما دفع الصحف البريطانية نحو ترشيحه للانضمام لصفوف تشيلسي أو مانشستر يونايتد.

وارتفعت أسهم اللاعب أكثر في موسم 2016/2015 حين قاد واتفورد لبلوغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتسجيل 15 هدفًا في 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد 18 مباراة في النصف الأول من موسم 2017/2016، فاجأ ابن مدينة لاجوس الجميع بالسفر إلى الصين لاتمام انضمامه لنادي تشانغتشون ياتاي الذي سجل معه 15 هدفًا في عام 2017 من 27 مباراة ليساعده على احتلال المركز السابع.

غير أن أهداف إيجالو الـ 22 في الدوري الصيني الممتاز عام 2018 لم تساعد الفريق على البقاء ضمن أندية النخبة، ما سهل المأمورية على كيكي فلوريس سانشيز لإقناع إيجالو بالانضمام له في شنجهاي قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية في الصين بحوالي أسبوعين.

وشهد سوق الانتقالات الشتوية الحالية في الصين انضمام عدد من اللاعبين المشاهير، في مقدمتهم الدولي البلجيكي “مروان فيلايني” المنضم لصفوف نادي لونينج من مانشستر يونايتد مقابل 12 مليون يورو، بالإضافة إلى أسطورة نابولي ونجم منتخب سلوفاكيا “ماريك هامسيك” المنضم من نابولي لصفوف نادي يفانج مقابل 20 مليون يورو.

كما انتقل الدولي الألماني “ساندرو فاجنر” من بايرن ميونخ إلى نادي تيدا مقابل خمسة ملايين يورو، وانتقل لاعب وسط توتنهام هوتسبير ومنتخب بلجيكا “موسى ديمبيلي” إلى نادي جوانزهو R&F. أوديون إيجالو ينتقل إلى نادي شنجهاي شينهوا الصيني ويرتدي الرقم 9 (صور: Getty)