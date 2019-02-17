بالفيديو.. الزمالك يضرب إنبي بهدفي " بوطيب" و " كهربا" في الشوط الأول

تقدم فريق الزمالك على انبي بهدفين نظيفين في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليا بستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الممتاز.

سجل الهدفين المغربي خالد بوطيب ،ومحمود كهربا في الدقيقتين 21 والثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن فوز مبكر ونجح في الضغط على دفاعات الزمالك الذى اعتمد على المرتدات وشكلت بعض الخطورة مع سرعة لوكومبي وعمر بسام واحمد شكري

مع ضغط الاهلي ينفرد محمود كهربا ويسدد قوية في السماء بغرابة شديدة تليها عرضية

من عبد الله جمعة تعلو العارضة وتسكن في الشباك من أعلى.

يرد لوكومبي ويقتحم منطقة الجزاء ويبعد الكرة من امامه المدافع محمد عبد الغني تليها تسديدة من عمرو الحلواني بجوار القائم.

يحصل احمد مصطفي زيزو على ضربة حرة من خارج المنطقة يسدد قوية طارق حامد تصطدم الكرة في الحائط وترتد داخل الملعب

هدف أول للأبيض

في الدقيقة 21 ومن خطأ من الحارس عمرو حسام الذى حاول مراوغة خالد بوطيب يخطف

الكرة بوطيب ويضع الكرة في المرمى الخالي مسجلا هدف التقدم للابيض.

استمر الضغط الابيض وامتلاك الكرة ولكنها تكسرت سريعا على حدود المنطقة بسبب البطء وعدم وجود كثافة عددية.

يحاوا انبي ويسدد عمرو بسام من 35 ياردة قوية في يد الحارس محمود جنش.

يرد فرجاني ويمرر لكهربا لزيزو يسدد بإستهتار والمرمى مفتوح امامه تصطدم الكرة في اقدام المدافعين وتضيع الفرصة الاقرب للتهديف.!

هدف ثان

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع يمر زيزو طولية في العمق لكهربا تطول الكرة منه لحظة تقدم الحارس يهيئ الكرة ثانية كهربا ويسدد اشبه بالبليسينج ببطن قدمه في الزاوية اليسرى البعيدة عن الحارس والمدافع الذى حاول ابعاد الكرة دون جدوى لسرعتها.