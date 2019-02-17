رياضة | صور مباراة الزمالك وإنبي في الدوري بكاميرا الخليج 365 الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة الزمالك وإنبي في الدوري بكاميرا الخليج 365 الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
18:00
0
إنبي
1
x
13:00
2
جيرونا
فالنسيا
0
x
17:15
0
إسبانيول
فياريال
-
x
19:30
-
إشبيلية
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
ديبورتيفو ألافيس
جنوى
0
x
16:00
0
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
0
x
16:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ
باير ليفركوزن
-
x
19:00
-
فورتونا دوسلدورف
كأس الإتحاد الإنجليزي
دونكاستر روفرز
0
x
18:00
0
كريستال بالاس