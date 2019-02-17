رياضة | صور مباراة الزمالك وإنبي في الدوري بكاميرا الخليج 365 الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة الزمالك وإنبي في الدوري بكاميرا الخليج 365 الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز الزمالك 2 x

18:00 0 إنبي الدوري الإسباني ريال مدريد 1 x

13:00 2 جيرونا فالنسيا 0 x

17:15 0 إسبانيول فياريال - x

19:30 - إشبيلية ريال بيتيس - x

21:45 - ديبورتيفو ألافيس الدوري الإيطالي جنوى 0 x

16:00 0 لاتسيو انتر ميلان - x

19:00 - سامبدوريا نابولي - x

21:30 - تورينو الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت 0 x

16:30 0 بوروسيا مونشنغلادباخ باير ليفركوزن - x

19:00 - فورتونا دوسلدورف كأس الإتحاد الإنجليزي دونكاستر روفرز 0 x

18:00 0 كريستال بالاس