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رياضة | صور مباراة الزمالك وإنبي في الدوري بكاميرا الخليج 365 الرياضي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة الزمالك وإنبي في الدوري بكاميرا الخليج 365 الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

الزمالك

2

x
18:00

0

إنبي

1

x
13:00

2

جيرونا

فالنسيا

0

x
17:15

0

إسبانيول

فياريال

-

x
19:30

-

إشبيلية

ريال بيتيس

-

x
21:45

-

ديبورتيفو ألافيس

جنوى

0

x
16:00

0

لاتسيو

انتر ميلان

-

x
19:00

-

سامبدوريا

نابولي

-

x
21:30

-

تورينو

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت

0

x
16:30

0

بوروسيا مونشنغلادباخ

باير ليفركوزن

-

x
19:00

-

فورتونا دوسلدورف

كأس الإتحاد الإنجليزي

دونكاستر روفرز

0

x
18:00

0

كريستال بالاس

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