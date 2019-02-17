رياضة | 18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاحد ، باحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة وادى دجلة ، المقرر اقامتها في السابعة مساء ، غدا الاثنين ، على ملعب المقاولون العرب ، ضمن مواجهات الاسبوع الـ 23 بالدوري.

واللاعبون المختارون هم :

أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو في حراسة المرمي

أحمد عبد العزيز مودي – اسامة جلال – محمد دسوقي – عصام صبحى – صلاح ريكو – محمد توني – مصطفى شبيطه – طه عادل – احمد محسن – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر – رجب عمران – محمد رمضان – شيميلس بيكلى – جون أنطوي

وكان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الاخير مساء اليوم الأحد ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون لمباراة وادى دجلة .

وأو ضح هويدي أن اللاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة وادى دجلة، سوف يحصلون على راحة غدا من التدريبات .