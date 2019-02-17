رياضة | استبعاد مدافع برشلونة من قائمة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد مدافع برشلونة من قائمة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة ليون يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب مدافع برشلونة فيرمايلين بعدما اشتكي اللاعب من الإصابة مساء اليوم قبل إعلان المدرب فالفيردي القائمة الرسمية لمواجهة ليون.

واشتكي فيرمايلين من الإصابة في عضلات الساق اليمني، بسبب الحمل الزائد، ولذلك تم استبعاده من الحسابات وقام المدرب باستدعاء الشاب السنغالي واجي وأومتيتي بعد حصول الاخير على التصريح الطبي.

ويسعي برشلونة لحصد الانتصار أو البحث عن نتيجة إيجابية يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 بملعب ليون بفرنسا.