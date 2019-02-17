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رياضة | الأهلي يتحرك رسميًا لحسم صفقة الموسم

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ترتيب الممتاز:

 

1-   الزمالك 48 نقطة.

 

2-   بيراميدز 45 نقطة

 

3-   الأهلي 42 نقطة

 

4-   مصر المقاصة 31 نقطة.

 

5-   المقاولون العرب 31 نقطة

 

6-   الإنتاج الحربي 31 نقطة.

 

7-   المصري 29 نقطة.

 

8-   الإسماعيلي 27 نقطة.

 

9-   طلائع الجيش 25 نقطة

 

10- سموحة 25 نقطة

 

11- حرس الحدود 25 نقطة.

 

12- الاتحاد 24 نقطة

 

13- الجونة 23 نقطة

 

14- الداخلية 22 نقطة.

 

15- النجوم 21 نقطة.

 

16- إنبي 21 نقطة.

 

17- وادي دجلة 20 نقطة.

 

18- بتروجت 19 نقطة.

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