رياضة | واندا نارا: رونالدو سبب ابتعاد ماورو إيكاردي عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واندا نارا: رونالدو سبب ابتعاد ماورو إيكاردي عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافعت واندا نارا، زوجة ماورو إيكادرى، لاعب إنتر ميلان، عن نفسها بشأن الإتهامات الموجهة لها بأنها السبب الرئيسي في تراجع نادي ريال مدريد الاسباني عن التعاقد مع "إيكاردي" خلال الميركاتو الصيفي بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.

وقالت "نارا" أن الاتهامات التى وجهت لها الفترة الأخيرة حول ادعائها اهتمام يوفنتوس باللاعب الأرجنتينى عارية تماماً من الصحة

واستندت زوجة اللاعب الأرجنتينى فى دفاعها عن نفسها إلى تصريحات المدير الرياضى ليوفنتوس والتى أكد فيها أن النادى أبدى رغبة فى ضم اللاعب الصيف الماضى ولكن ضم كريستيانو رونالدو حال دون انتقاله.

وواجهت واندا نارا انتقادات عنيفة خلال الفترة الحالية بتسببها في وقوع زوجها في أزمات عديدة مع ناديه الإيطالي آخرها سحب شارة القيادة منه.