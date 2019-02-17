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رياضة | 4 مواجهات من العيار الثقيل تنتظر برشلونة بعد فوزه على بلد الوليد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مواجهات من العيار الثقيل تنتظر بعد فوزه على بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة فوزاً هاماً على بلد الوليد بهدف نظيف سجله ليونيل ، أمس السبت، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الاسباني، ليعزز صدارته لجدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة.

 

وتنتظر فريق برشلونة مباريات قوية بعد فوزه أمس على بلد الوليد حيثُ سيتجه بعد ذلك لمواجهة ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من مسابقة .

 

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواجهات برشلونة القادمة ومواعيدها:

 

- برشلونة × أولمبيك ليون:

في الأبطال بملعب الجروباما يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2019

 

- برشلونة × إشبيلية:

في بملعب رامون سانشيز بيزخوان، يوم السبت والموافق 23/2/2019

 

- برشلونة × :

في كأس الملك، بملعب سانتياجو بيرنابيو، يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019

 

- برشلونة × ريال مدريد:

في الدوري الاسباني بملعب سانتياجو بيرنابيو، يوم السبت والموافق 3/2/2019.

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