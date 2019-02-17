رياضة | هفوة قاتلة من حارس إنبي تمنح الزمالك الهدف الأول بتوقيع المغربي بوطيب (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هفوة قاتلة من حارس إنبي تمنح الزمالك الهدف الأول بتوقيع المغربي بوطيب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز نادي الزمالك هدفه الأول في المباراة المقامة حاليا على ملعب بتروسبورت في شباك إنبي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف القلعة البيضاء من توقيع خالد بوطيب الذي استغل هفوة دفاعية قاتلة من حارس الفريق البترولي عمرو حسام.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وانبي:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.