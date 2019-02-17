رياضة | مارسيلو "نحس" على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو "نحس" على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني هزيمة قاسية مساء اليوم من فريق جيرونا 2-1 ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ذكر حساب ماستر شيب الإسباني، أن ريال مدريد حقق الفوز في الجميع المباريات التي شارك فيها الظهير الإيسر ريجليون منذ البداية على حساب مارسيلو.

ولكن على عكس المتوقع بدأ اليوم مارسيلو في التشكيلة الأساسية ليخسر الريال بهدفين مقابل هدف أمام جيرونا في ملعب البرنابيو.

وكانت المباريات التي شارك فيها ريجليون مع ريال مدريد وحقيق الفريق فيها الانتصار كالتالي:

2-0 أمام بلد الوليد

2-4 أمام سيلتا فيجو

2-0 أمام فالنسيا

1-2 أمام بيتيس

2-0 أمام اشبيلية

2-4 أمام اسبانيول

3-0 أمام ألافيس

1-3 أمام أتلتيكو مدريد