اونلاين | ماتش الزمالك وانبي يلا شوت yalla shoot وهجوم زمالكاوي مبكر

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بث مباشر مباراة الزمالك وانبي، وكانت مباراة الزمالك وانبي في الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بأربع اهداف لهدف وحيد، وسيحاول الزمالك في مباراة اليوم أمام انبي الاستمرار في النتائج الجيدة محلياً، ونسيان الإخفاق الأفريقي للفريق، ويسعى الزمالك في تلك المواجهة رفع فرق النقاط بينه وبين الأهلى إلي تسع نقاط، ورفع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز إلي ثلاث نقاط خلال مواجهة اليوم.