اونلاين | ONLINE: مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر الان 17/2 اونلاين كورة لايف بدون تقطيع

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بث مباشر مباراة الزمالك وانبي يلا شوت اونلاين على الأنترنت عبر أون سبورت، وسيحاول نادي الزمالك خلال هذا اللقاء الحفاظ على فارق الصدارة عن منافسيه، حيث يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة في الدوري المصري بفارق ثلاثة نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، وبفارق ست نقاط عن الأهلي الذي لعب 18 مباراة، وكان أخرها يوم أمس وفاز على اللإنتاج الحربي بهدف نظيف.

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