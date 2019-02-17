اونلاين | انطلاق الشوط الأول .. مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر الآن الدوري المصري 2019

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أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في المباراة المقرر إقامتها على ملعب "بتروسبورت" ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يقود هجوم الفريق البترولي أمام الزمالك كل من عمر بسام على أن يكون من خلفه الثلاثي أحمد شكري ولوكمبي شادراك ومحمود قاعود.

ويبدأ إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي فوزي - رامي صبري - أحمد صابر - عمرو الحلواني.

خط الوسط الدفاعي: محمود غالي - محمود توبة.

خط الوسط الهجومي: أحمد شكري - لوكبي شادراك - محمود قاعود.

خط الهجوم: عمر بسام.

جدير بالذكر أن إنبي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، في المقابل يحتل الزمالك صدارة المسابقة برصيد 48 نقطة.