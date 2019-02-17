اونلاين | شووت جول TODAY مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم 17/2 اونلاين كورة لايف بدون تقطيع | ماتش الزمالك وانبي يلا شوت

شووت جول TODAY مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم 17/2 اونلاين كورة لايف بدون تقطيع | ماتش الزمالك وانبي يلا شوت

TODAY مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم 17/2 اونلاين كورة لايف بدون تقطيع | ماتش الزمالك وانبي يلا شوت yalla shoot مباشر

سنوف لكم بث مباشر مشاهدة ماتش الزمالك ضد انبي ليوم الأحد يلا شوت بلص حصري بدون انقطاع في البث، وسنقدم إليكم رابط بث مباشر لمباراة الزمالك وانبي يلا شوت اون لاين مجانا، سنقدم البث المباشر لقناة اون سبورت بالتعليق العربي لحاثم بطيشة الناقلة للقاء الزمالك، وسنحاول إضافة سيرفير بث HD وبجودات مختلفة يوتيوب كورة اون لاين لايف ودون تقطيع يذكر من أجل مشاهدة ممتعة للجميع بشاشة كاملة، فتابعوا معنا عبر تلك المقالة.

شووت جول TODAY مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم 17/2 اونلاين كورة لايف بدون تقطيع | ماتش الزمالك وانبي يلا شوت

بث مباشر مباراة الزمالك وانبي يلا شوت اونلاين على الأنترنت عبر أون سبورت، وسيحاول نادي الزمالك خلال هذا اللقاء الحفاظ على فارق الصدارة عن منافسيه، حيث يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة في الدوري المصري بفارق ثلاثة نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، وبفارق ست نقاط عن الأهلي الذي لعب 18 مباراة، وكان أخرها يوم أمس وفاز على اللإنتاج الحربي بهدف نظيف.

شووت جول TODAY مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم 17/2 اونلاين كورة لايف بدون تقطيع | ماتش الزمالك وانبي يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك وانبيمشاهدة مباراة الزمالك وانبي

بث مباشر مباراة الزمالك وانبي، وكانت مباراة الزمالك وانبي في الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بأربع اهداف لهدف وحيد، وسيحاول الزمالك في مباراة اليوم أمام انبي الاستمرار في النتائج الجيدة محلياً، ونسيان الإخفاق الأفريقي للفريق، ويسعى الزمالك في تلك المواجهة رفع فرق النقاط بينه وبين الأهلى إلي تسع نقاط، ورفع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز إلي ثلاث نقاط خلال مواجهة اليوم.

شووت جول TODAY مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم 17/2 اونلاين كورة لايف بدون تقطيع | ماتش الزمالك وانبي يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي

مع بداية المباراة سنضع البث الماضر لمباراة الزمالك وانبي اليوم في الدوري المصري لكرة القدم.

قائمة الزمالك لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم ومحمد حسن وأحمد مصطفى زيزو ويوسف أوباما وأحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

ويتضح من القائمة غياب إبراهيم حسن عن قئمة لفريق بسبب الإصابة، كما تم استبعاد محمد عنتر ويبدو السبب هو ما قامت بكتابته “خطيبته” على وسئل التواصل الاجتماعي واتهامها لجروس بظلم اللاعبين.