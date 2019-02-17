شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد يتمني بقاء سولشاير في منصبه والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_ أبدي "بول سكولز"، أسطورة الكرة الإنجليزية بشكل عام، ومانشستر يونايتد بشكل خاص،دعمه الكامل لزميله السابق "سولشاير"، للبقاء في منصبه بشكل دائم.

وأشار إلى أن الهزيمة من باريس سان جيرمان متوقعة ولا تغير أي شئ.

وقال " كنت أدرك دائما أن الفريق الحالي ملئ بالمواهب، "أولي" جاء بابتسامة علي وجهه وأعطي ثقة للاعيبين، هو فقط منحهم الحرية وقد رأيتم النتيجة".

وطالب "سكولز" زميله السابق بضرورة استغلال الحالة السيئة التي يمر بها تشيلسي، خاصة بعد الهزيمة المهينة التي تعرض لها البلوز 6-0، والتكهنات بشأن مستقبل "ساري".

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره تشيلسي غدا في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، علي ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، وتعد بطولة كأس الاتحاد هي الأمل الوحيد "لسولشاير" في الفوز ببطولة هذا الموسم، بعد ابتعاده عن المنافسة علي الدوري الإنجليزي، والهزيمة من باريس سان جيرمان علي ملعبه في دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر "سكولز" أكثر المدافعين عن لاعبيين مانشستر يونايتد خلال فترة جوزيه مورينيو، وكان يري أن السبب في تراجع الفريق هو مورينيو بسبب اختلاف هوية مورينيو الدفاعية عن هوية مورينيو الهجومية.

وتولي سولشاير الفريق بعد إقالة جوزيه مورينيو، التي تمت بعد الخسارة من غريمه ليفربول بثلاثية.

وقاد سولشاير الفريق في 12 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل في واحدة وخسر أخري.