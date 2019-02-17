شكرا لقرائتكم خبر عن تكشيل انتر ميلان أمام سامبدوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365- : يواجه اليوم الأحد الموافق 17-2-2019 نادى انتر ميلان الايطالي بقيادة المخضرم لوتشيانو سباليتى نظيره سامبدوريا الايطالي بقيادة ماركو جيامباولو في تمام الساعة السابعة مسائا علي ملعب سان سيرو الذي يتسع ل 80000 مشجع في اطار الجولة 24 من مسابقة الدورى الايطالي الممتاز لكرة القدم.

أعلن المدير الفنى لنادى انتر ميلان الايطالي لوتشيانو سباليتى عن تكشيلة فريقه أمام سامبدوريا اليوم و شهدت التشكيلة غياب اللاعب فرساليكو و وجود علي دكة البدلاء كلا من : اسامواه و كاندريفا و جواو ماريو و ميراندا و سيدريك سواريسو بروخال فاليرو و ماتياس فيتشينو و دانيال باديلي و جائت التكشيلة كالاتى :

حراسة المرمى : هاندانوفيتش

خط الدفاع : امبروزيو - فريج - سكرينيار - هينريك

خط الوسط : غاجلياردينى - بروزوفيتش - ناينجولان

خط الهجوم : بوليتانو - بيريسيتش - مارتينيز