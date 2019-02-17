شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك الرسمى أمام انبي والان مع التفاصيل
الخليج 365- : يواجه اليوم الأحد الموافق 17-2-2019 نادى الزمالك المصرى بقيادة السويسرى كريستيان جروس نظيره نادى انبي المصرى بقيادة المدرب علي ماهر في تمام الساعة السادسة في اطار الجولة الثانية و العشرون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز علي استاد بتروسبورت .
و أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك عن تكشيله فريقه اليوم الذي يحتل المركز الاول برصيد في مواجه نادى انبي الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة فقط و شهدت التكشيلة وجود أحمد مصطفي زيزو الوافد الجديد للزمالك كلاول مرة يبدأ اللقاء و جائت التشكيلة كالاتى :
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع : محمود علاء - عبد الله جمعة - حمدى النقاز - عبد الغنى
خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - أحمد مصطفي زيزو
خط الهجوم : محمود كهرباء - يوسف أوباما - خالد بو طيب
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