شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة..إيقاف رئيس الزمالك مجددا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعلنت لجنة القيم والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من حضور مباريات فريقه لمدة 3 أشهر في المسابقات التي ينظمها، نظرا شكوى الأهلي ضده، والتي تضمنت هجومه ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء.

كما قامت اللجنة بتغريم رئيس الزمالك مبلغ 100 ألف جنيه.

والجدير بالذكر أنه تم مشاهدة الـسي دي المقدم من الأهلى والاستماع لأقوال المستشار القانوني للأهلى.

وكان من المقرر حضور رئيس الزمالك جلسة يوم 10 فبراير من الشهر الجاري لكنه لم يحضر، معتبرا أنه ليس من عناصر اللعبة ولا يعمل داخل اتحاد الكرة حتى يخضع لجلسة استماع أمام لجنة القيم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لم يكن القرار الاول فخلال الثلاثة أشهر الأخيرة صدرت قرارات بإيقاف رئيس الزمالك من جانب العديد من الجهات.

اللجنة الأولمبية

كانت اللجنة الأولمبية قد اتخذت قرارا برئاسة هشام حطب بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عامين لحين التحقيق معه؛ نتيجة هجومه ضد رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة.

الاتحاد الأفريقي

كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف رئيس نادى الزمالك من ممارسة أي نشاط كروي وإدارى لمدة عام.

بالإضافة إلى قرار لجنة الانضباط بتغريم رئيس الزمالك 40 ألف دولار، بسبب تعديه اللفظي على عدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".