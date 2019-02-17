انت الان تتابع ليفربول يعلن موقفه من بيع محمد صلاح إلى يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، حقيقة نية نادي ليفربول التفريط في نجمه الدولي المصري محمد صلاح، إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، مقابل 200 مليون يورو، حيث أكدت صحيفة «إكسبرس» الإنجليزية، اليوم الأحد، أن إدارة الريدز، لن تتخلى عن صلاح خلال الفترة الحالية، ورجعت الصحيفة سبب عدم تخلي إدارة الريدز عن الفرعون المصري، للطفرة المالية التي تحققت في النادي بوصولها 125 مليون جنيه إسترليني وهو السبب الذي يدفعه لمقاومة ورفض أي عرض مغرٍ لبيع الإيجيبشين كينج محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن فريق ليفربول أصبح لا يبيع لاعبيه كما كان يحدث سابقًا، خاصة بعدما تولى الألماني يورجن كلوب، المهمة الفنية للفريق، مؤكدة أن ساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو ومحمد صلاح قاموا بالتوقيع على عقود طويلة الأمد مع ليفربول. وارتبط اسم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي،