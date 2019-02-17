شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز خليجي للفروسية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @_aalghamdi

حقق الجواد «مباشر الخالدية» العائد لإسطبلات الخالدية كأس مجلس التعاون الخليجي للخيل العربية الأصلية في سباق السرعة الذي أقيم مساء أمس الأول على ميدان نادي الفروسية للسباق، بمشاركة أقوى الجياد الإماراتية والعمانية التي شاركت بالسباق على مسافة 1700 م.

وجاء فوز الجواد مباشرة بعد أن تخطى الجياد المتنافسة في مراحل السباق ليحل بالمركز الأول ويتوج بكأس مجلس التعاون الخليجي في نسخة الأولى مسجلاً زمناً قدره 1:57 ق.وجاء بالمركز الثاني «مرهب الخالدية» لإسطبلات الخالدية.

وبعد نهاية السباق توج نائب حاكم إمارة الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بكأس مجلس التعاون الخليجي، وسط حضور عدد من الأمراء والشيوخ وكبار ملاك الخيل العربية بالعالم.

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