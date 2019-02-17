شكرا لقرائتكم خبر عن جيرونا يقلب تأخره ويصعق الريال بهدفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مدريد)

تعرضت آمال ريال مدريد في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لضربة قوية بعد هزيمة مفاجئة 2-1 أمام جيرونا إذ أهدر تقدمه أمام ضيفه ليستقبل هدفين في الشوط الثاني اليوم (الأحد).

واتسع الفارق إلى تسع نقاط بين ريال مدريد الذي تراجع للمركز الثالث وغريمه برشلونة المتصدر بعد 24 مباراة.

وبدا أن ريال في طريقه لانتصار بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بهدف من ضربة رأس للاعب الوسط كاسيميرو.

لكن جيرونا، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري هذا العام قبل مباراة اليوم، انتفض في استاد سانتياغو برنابيو بعد الاستراحة.

وتعادل كريستيان ستواني من ركلة جزاء في الدقيقة 65 ثم انتزع كريستيان بورتوجيس الفوز بعد 10 دقائق من ضربة رأس قريبة المدى.

وتعرض قائد ريال مدريد سيرجيو راموس للطرد في الدقيقة 89 وكاد زميله الحارس تيبو كورتوا يسجل هدف التعادل حين ترك مرماه وتقدم للهجوم لكنه سدد كرة برأسه مرت بجوار القائم في اللحظات الأخيرة.

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