المصري يُسلح لاعبيه بالمكافآت لحسم الدوري في مربع الكبار

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جدة - عمرو شويل رصدت إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبيه مكافآت خاصة ومجزية للاعبين حال حصولهم على المركز الرابع بجدول الدورى فى نهاية الموسم بعد دخول الفريق دائرة المنافسة رسميا عقب الفوز الأخير الذى حققوه على مصر المقاصة بهدفين مقابل للاشئ .
وقد أبدت الإدارة الخضراء ارتياحها من أداء اللاعبين بعد تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة وارتفع رصيده إلى 29 نقطة فى المركز السابع وبفارق نقطتين فقط عن المقاولون العرب صاحب المركز الرابع .
ويسعى لاعبو المصرى إلى استغلال حالة النشوة التى يعيشونها فى الوقت الحالى لتحقيق الفوز على النجوم الأسبوع المقبل فى المباراة المقررة بينهما الجمعة المقبل فى الجولة الـ23 للدورى .
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