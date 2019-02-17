"زيزو" أساسيًا للمرة الأولى في تشكيل الزمالك أمام إنبي

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جدة - عمرو شويل أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه أمام إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب. ويتواجد على دكة البدلاء كل من: عماد السيد حارس مرمى – محمد حسن – محمود حمدي الونش – احمد مدبولي – ايمن حفني – عمر السعيد – حميد احداد

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