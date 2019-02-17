شكرا لقرائتكم خليك معانا : "القواعد الذهبية" .. كتاب يقرأه مو صلاح لـ نابليون هيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل "القواعد الذهبية"، هو كتاب يضم مجموعة من المقالات المختارة للمؤلف نابليون هيل، والتى تشتمل على مجموعة من الحكم و القواعد المركبة في علم النفس بحيث تعود على القارئ بالاستفادة العظيمة.

و شارك نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، صورة من صفحة من الكتاب فى "ستورى" حسابه بموقع "انستجرام"، تظهر فيها بعض العبارات الواردة للكتاب فى شكل نصائح.

ومن بين الأفكار التى تناولها الكاتب هو تحذيره من فكرة العقل الجماعي أو عقل الجمهور، باعتباره مراهق ومندفع وصاحب مواقف غير عقلانية، مشيرا إلى أنه عندما تتواجد وسط حشد من الناس وسط إلقاء مؤثر، فإن عقلك يتأثر تبعا للجماعة، حتى لو كانت آراءهم خاطئة وفادحة، لذلك، كن واعيا وسط الحشود.

كما طالب المؤلف بضرورة الحفاظ على طاقتك بالتجاهل أو التسامح مع المسيء لك، فالطاقة التي توفرها في الجدل مع الناس من الممكن أن تبني مستقبلك بشكل اجمل بكثير، معتبرا أن الإنسان ليس مجرد ضحية موجودة في الكون منزوعة القدرة على الفعل والتفكير، بل أنه قادر على فعل أشياء رائعة متى ما سمح لنفسه بالتنازل عن عقلية الضحية.

ويعد نابليون هيل، أحد أشهر الكتاب بالولايات المتحدة الامريكية، الذين اكتسبوا شهرة فى مجال التنمية البشرية، وسبل تحقيق النجاح، وصار أحد الكتاب الأكثر مبيعا فى أمريكا، بفضل كتاباته مثل "فكر تصبح غنيا"، الذى حقق أعلى الإيرادات فى وقته.

ظل نابليون هيل يلهم الناس طوال أكثر من سبعين عامًا ويحثهم على إبراز أفضل ما لديهم، فهو أول وأشهر مؤلف مواد تحفيزية فى العصور الأخيرة، كما أن معظم مؤلفي كتب مساعدة الذات الناجحين في الوقت الراهن، يدينون بالفضل لحكمة نابليون هيل وبعد نظره ويدينون له كذلك بأفضل بعض أفكارهم.

و"هيل" من مواليد باوند بفرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية في عام 1883م، عمل مستشاراً للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، بين عامي 1933م إلى 1936م، وتوفى فى عام 1970م تاركاً خلفه العديد من الكتب العظيمة التي تم ترجمة بعضها إلى اللغة العربية ، من بينها كتاب "النجاح من خلال التوجه الذهني الايجابي"، كتاب "المفتاح الرئيسي للثراء: اكتشف قوتك السحرية لتصبح ثرياً"، كتاب "إصنع المزيد من المال: أسرار من أفضل كتب الثراء في العالم"، كتاب "فكر تصبح غنياً".