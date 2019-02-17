شكرا لقرائتكم وولفرهامبتون يتجاوز بريستول ويبلغ ربع نهائي كأس إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق وولفرهامبتون إلى دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه بريستول سيتي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الدور الخامس، دور الستة عشر، بالبطولة.
ويدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه إيفان كافاليرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28. ويلتقي في وقت لاحق سوانزي سيتي مع برينتفورد ودونكاستر روفرز مع كريستال بالاس.
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