شكرا لقرائتكم أياكس يمسح أحزانه الأوروبية بخماسية في شباك بريدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح أياكس أمستردام ضيفه بريدا 5 -صفر يوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بعد أيام من خسارته على أرضه أمام ريال مدريد 2-1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الصربي دوشان تاديتش التسجيل لأياكس في الدقيقة 38 من ضربة جزاء ثم أضاف الدنماركي كاسبر دولبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 53، وجاء الهدف الثالث لأياكس بنيران صديقة حيث سجله جيرفين كاسترين لاعب بريدا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 59، وعاد دوشان تاديتش وسجل الهدف الثاني له والرابع لأياكس في الدقيقة 67 قبل أن يختتم المغربي حكيم زيياش التسجيل في الدقيقة 71.

ورفع أياكس رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر وحامل لقب الدوري آيندهوفن.