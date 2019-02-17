شكرا لقرائتكم بيتزارو يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مباراة أخرى، هدف آخر ورقم قياسي جديد... هكذا يواصل المهاجم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو لفت الأنظار إليه مع فريقه فيردر بريمن الألماني لكرة القدم.

وأحرز بيتزارو (40 عاماً) لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) ست مرات كما توج بلقب دوري الأبطال الأوروبي مرة واحدة ولكن هدفه مع فيردر بريمن يوم السبت على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين منحه رقما قياسيا شخصيا جديدا.

وأصبح بيتزارو أكبر لاعب سنا يسجل هدفا في البوندسليغا على مدار تاريخ البطولة حيث سجل الهدف وعمره 40 عاما و136 يوما. وأعرب اللاعب المخضرم عن افتخاره بالهدف ، الذي جاء في الوقت بدل الضائع من مباراته أمام هيرتا برلين ، والرقم القياسي الجديد.

ورفع بيتزارو رصيده إلى 195 هدفا في البوندسليغا وإلى 277 هدفا في مختلف المباريات الرسمية التي خاضها خلال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات. ولكن هدف يوم السبت ربما يكون الأجمل في مسيرته. ولهذا قال بيتزارو : لم يسبق لي تسجيل هدف كهذا في مسيرتي الكروية.

وكان هيرتا برلين في طريقه لتحقيق فوز مستحق قبل أن يستغل بيتزارو ركلة حرة ويسدد الكرة إلى داخل المرمى في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقال بيتزارو : قررنا تسديد الكرة من أسفل الحائط البشري الدفاعي لأن الحائط الدفاعي يقفز دائما... الفكرة أثمرت.

وبالفعل قفز الحائط البشري عاليا ليسهل بهذا مهمة بيتزارو علما بأن الكرة ارتطمت بأقدام اثنين من مدافعي هيرتا برلين قبل أن تستقر داخل المرمى.

وعن النقاش الذي دار بين بيتزارو وزميله ماكس كروز عمن يسدد هذه الضربة الحرة ، قال فلوريان كولفيلد المدير الفني لفريق فيردر بريمن : لم تكن مناقشة بهذا الشأن. مشيراً إلى أن شعورا رائعا ساد جميع لاعبي الفريق بعدما حصل بيتزارو على هذه الكرة أمام منطقة الجزاء.