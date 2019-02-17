شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس : جروس مطالب بإعطاء الثقة للاعبيه وقلة التركيز سبب ضياع الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق أن جروس المدير الفنى للزمالك مطالب بمنح الثقة للاعبيه الذين يعتمد عليهم داخل الملعب ، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة تجهيز لاعبى الدكة تحسبا للإستعانة بهم فى أى وقت كما حدث اليوم فى لقاء إنبى بالإعتماد على أحمد سيد زيزو بديلا لإبراهيم حسن فى منطقة الوسط ومحمد عبد الغنى بدلا من الونش فى الخط الخلفى .

وأضاف يونس في تصريحات للإعلامي سيف زاهر بقناة أون سبورت قبل مباراة الزمالك وإنبي المقرر إقامتها بعد قليل أن جروس يعطي الثقة للاعبيه الأساسيين فقط وهذا خطأ مشيرا على ضرورة أن يكون مرنا في اختياراته الفنية وهناك وقت يأتي علي اللاعب يكون بعيدا عن مستوياته ويجب في ذلك الوقت اعطاؤه بعض الراحة وتجهيز البديل .

وقال يونس ان ضياع الفرص يأتي من عدم التركيز من بعض اللاعبين في انهاء الهجمات وهذا كلف الزمالك التعادل امام نصر حسين داي بالكونفدرالية ويجب معالجة مثل تلك الاخطاء التي من الممكن أن تضر بمصلحة الفريق في المرحلة القادمة .