شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء مجدى ورفعت فى مقصورة بتروسبورت قبل مواجهة الزمالك وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد الثنائى بهاء محدي ظهير أيسر فريق الزمالك وأحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك المعار لإنبى، في مقصورة ملعب بتروسبورت، لمتابعة مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره البترولى، المقرر لها اليوم الأحد، فى الجولة الثانية والعشرين بالدورى الممتاز.

كان الجهاز الفنى للزمالك استبعد الثنائى بهاء مجدي ومحمد إبراهيم من قائمة الفريق لخوض اللقاء ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمود الونش ومحمد حسن وأيمن حفني وحميد أحداد وأحمد مدبولي وعمر السعيد.

ويتواجد أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار لانبي في المقصورة في ظل عدم مشاركته في اللقاء بسبب الإيقاف بجانب وحود بند يمنع مشاركته ضد الأبيض في عقد الإعارة ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 48 نقطة، في حين يحتل الفريق البترولي المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل كالتالى:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما حميد أحداد وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".