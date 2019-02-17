شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم قيصر الاسماعيلي بأسوان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك حسني عبد ربه قائد النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق في احتفالية الاستراتيجية الشبابية لمكافحة الإرهاب والمقرر لها غدا الاثنين في أسوان.

ومن المقرر أن يكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددا من مشاهير الكرة المصرية في هذا الحفل باعتبارهم قدوة للشباب المصري وعلي رأسهم حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي.

وأعلن القيصر اعتزاله الكرة في يناير الماضي حيث يمتلك مشوارًا متميزًا مع الساحرة المستديرة وله شعبية كبيرة فى الوطن العربي والإفريقي لما قدمه مع أندية الإسماعيلي، والأهلي الإماراتي، واتحاد جدة، والنصر السعودي، وكذلك نادى ستراسبورج الفرنسى، بجانب وجوده مع منتخب مصر الأول والشباب خاصة وأنه حصل على أفضل لاعب في البطولة الأفريقية التي أقيمت في غانا عام 2008، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الكرة المصرية.