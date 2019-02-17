شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهاجم الزمالك بـ"قاعود وعمر بسام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لإنبى بقيادة على ماهر، التشكيل الأساسى للفريق البترولى فى مواجهة الزمالك، المقرر لها مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة. جاء تشكيل إنبى أمام الزمالك كالتالى: جاء تشكيل إنبى أمام الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: عمرو حسام. خط الدفاع: على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وعمرو الحلوانى. خط الوسط: محمود غالي ومحمود توبة وأحمد شكرى ولوكومبى الشهير بـ"لوكا". خط الهجوم محمود قاعود وعمر بسام.

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