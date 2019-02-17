شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" أساسى فى تشكيل الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، التشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مواجهة إنبى، المقرر لها السادسة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز التى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.جاء تشكيل الزمالك كالتالى:
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا.
خط الهجوم: خالد بوطيب.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمود الونش ومحمد حسن وأحمد مدبولي وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد.
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