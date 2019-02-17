بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × إنبي

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره إنبي، في السادسة مساء الأحد، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الفريق الأبيض جدول المسابقة برصيد 48 نقطة، من 19 مباراة، فيما يأتي إنبي في المركز الـ15 بـ21 نقطة.

وأعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به إنبى، وجاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.